Beautiful anticipazioni: Liam è davvero il padre del bambino di Steffy? Test manomesso: Thomas sospetta

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 19 aprile 2022? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda domani alle 13,40 su Canale 5. Un vero e proprio terremoto ha scosso tutte le famiglie coinvolte in questa vicenda, dopo che il test del dna ha rivelato che il padre del bambino di Steffy è Liam. Nel frattempo Paris (Diamond White) e Katie (Heather Tom) si conoscono un po’ meglio. Zoe (Kiara Barnes) rivela a Carter (Lawrence Saint-Victor) di come Zende (Delon De Metz) le scrisse di rallentare con lui in quella che fu la prima notte insieme tra l’avvocato e la modella. L’imprenditore proprio non riesce a capire l’atteggiamento di Zende ed è molto arrabbiato con il ragazzo nonostante Zoe cerchi di spiegare le sue intenzioni…Nel frattempo Thomas parla con Vinny di quello che sta succedendo nella sua famiglia. A Thomas puzza un po’ questo strano atteggiamento che ha il suo amico, rispetto al fatto che a suo dire, ora Hope potrebbe essere una preda più facile…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 aprile 2022

Come vedremo nelle prossime puntate della soap americana, Thomas inizierà ad avere qualche perplessità sull’atteggiamento di Vinny. Dopo che lui gli ha parlato per la prima volta della storia di Steffy e del tradimento con Liam, il giovane si è mostrato particolarmente interessato agli sviluppi di questa storia. Thomas inizia quindi a credere che ci sia anche dell’altro e non sbaglia visto che, come vi abbiamo raccontato, Vinny ha fatto qualcosa di illegale…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Vinny ha manomesso il test di paternità?

Nelle prossime puntate di Beautiful scopriremo che Vinny ha fatto qualcosa che nessuno immagina. E’ entrato nel laboratorio ma non solo per assicurarsi che il bambino di Steffy fosse di Finn, come si penserà nelle prossime puntate della soap americana. Vinny è andato oltre. Quando ha capito che il figlio era di Finn ha deciso di fare la sua mossa, manomettendo il test ; nella sua testa malata, ha pensato che in questo modo Thomas avrebbe avuto vita facile con Hope ma le cose non andranno proprio come il ragazzo si aspetta, anzi.