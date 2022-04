Una vita anticipazioni: Genoveva tallona Natalia, Miguel accetta la proposta di Marcos

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 19 aprile 2022? Non mancano le nostre anticipazioni anche nel giorno di Pasquetta, anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata, in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1369 di Acacias 38. Come avrete visto, Aurelio ha deciso di andare a parlare subito con Genoveva per dirle che Natalia sembra essere troppo complice di Felipe. L’uomo ha paura che Natalia si stia lasciando coinvolgere dall’avvocato. Genoveva non può permettersi che questo succeda e per questo decide di avere subito un chiarimento con la bella messicana. Nel frattempo Marcos ha invitato Miguel a casa sua non solo per dargli di nuovo il suo vecchio lavoro, qualora lo volesse di nuovo, ma anche per dirgli che deve insistere con Anabel per riconquistarla perchè è il partito migliore per lei.

E nella puntata di Una vita di domani, che cosa succederà?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 aprile 2022

Anabel discute con Aurelio e rifiuta di accettare il coinvolgimento del padre nell’aggressione di Natalia. Al ristorante, Miguel festeggia la vittoria della causa per l’eredità di Camino. Genoveva mette subito le carte sul tavolo e affronta Natalia: ha paura che lei stia passando troppo tempo con Felipe e che abbia perso di vista l’obiettivo che si sono prefissate. Ma Natalia la rassicura dicendole che ha molto chiaro quello che deve fare e che non si lascerà coinvolgere in questa vicenda, pur essendo molto scossa dopo l’aggressione. Ramon discute con Antonito per le posizioni estremiste che il figlio sta assumendo ultimamente. Liberto convince Servante a riprendere le prove del complesso. Casilda insegna ad Alodia a ricamare delle iniziali su un fazzoletto. Miguel, dopo aver parlato con suo nonno, che voleva convincerlo a rifiutare la proposta di Bacigalupe, decide di accettarla per sorvegliare da vicino lui e proteggere Anabel da Aurelio.

