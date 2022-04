Beautiful anticipazioni: Zoe e Bill chiedono aiuto per riconquistare i loro amati, ce la faranno?

Tornano le nostre anticipazioni di Beautiful e come sempre vi raccontiamo quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Pronti per scoprire tutto, ma proprio tutto quello che accadrà a Los Angeles? Iniziamo quindi con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 20 aprile 2022. Come avrete visto negli ultimi episodi della soap americana, vi facciamo un breve riassunto qualora nei giorni di festa vi siate persi qualche pezzettino, Carter (Lawrence Saint-Victor) mette Paris (Diamond White) in una difficile posizione quando, davanti a Zoe (Kiara Barnes), le chiede se pensi che la sorella sia sincera quando dice di amarlo e di volere solo lui. Dopo le recenti scoperte fatte, adesso Carter vuole solo sincerità da parte di Zoe e vuole essere sicuro di andare fino in fondo con questo matrimonio e con la relazione, visto che ha investito tutti i suoi sentimenti. Thomas dopo aver parlato con Vinny dei recenti accadimenti, sembra avere una strana sensazione…

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di Beautiful di domani, 20 aprile 2022. Vi ricordiamo che si andrà in onda regolarmente alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 aprile 2022

Bill (Don Diamont) chiede a Donna (Jennifer Gareis) e a Brooke (Katherine Kelly Lang) di perorare la sua causa con Katie (Heather Tom). Le Logan sembrano credere ai sentimenti dell’editore per la sorella. Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) sanno di essere fortunati ad avere una vita di coppia felice, fatto non scontato visto i problemi sentimentali degli altri uomini Spencer. Dobbiamo aspettarci un uragano anche per questa coppia? Tutto può succedere a Los Angeles…Visto che non riesce a convincere Carter delle sue buone intenzioni, Zoe prova a chiedere aiuto a Ridge…Ma lo stilista, che è stato il primo rendersi conto che c’era qualcosa di strano in questa storia, non sembra volerla aiutare, lo farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 20 aprile 2022.