Una vita anticipazioni: Marcos fuori controllo cerca di picchiare anche Anabel. E’ caos

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda il 20 aprile 2022? Lo scopriamo come sempre con le ultime news in arrivo da Acacias 38, domani alle 14,10 andrà in onda l’episodio 1369, seconda parte. Come avrete visto, Genoveva ha voluto mettere subito le carte in tavola con Natalia e ha affrontato la sua amica dopo che Aurelio aveva notato uno strano feeling con Felipe. Natalia ha rassicurato la Salmeron: il piano procede come loro si aspettavano, non ci sono intoppi…Ramon discute con Antonito per le posizioni estremiste che il figlio sta assumendo ultimamente. Liberto convince Servante a riprendere le prove del complesso. Casilda insegna ad Alodia a ricamare delle iniziali su un fazzoletto. Anabel è ancora divisa: il suo amore per Aurelio è forte ma nonostante tutto quello che è successo vuole bene a suo padre e si rifiuta di credere che possa avere anche solo a che fare con l’aggressione di Natalia…

Ma vediamo adesso la trama della puntata di Una vita di domani, ecco per voi le ultime news e le anticipazioni.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 aprile 2022

Roberto confessa a Sabina i suoi sospetti riguardo a Marcos. Secondo il ristoratore, è stato lui a organizzare l’aggressione ai danni di Natalia. Casilda vede Alodia intrattenersi con Ignacio. I suoi sospetti sul fazzoletto trovano conferma. La bella cameriera sembra essersi presa una cotta non di poco conto per il nipote di Bellita, ma questo amore, potrà sbocciare? Soledad e Anabel hanno una discussione e quando Marcos arriva, ascolta le due donne parlare, chiede poi spiegazioni ma sua figlia, decide di non rispondere, almeno per il momento…Ramon confessa a Carmen le sue preoccupazioni…Marcos cerca di sfruttare le amicizie di Soledad con le domestiche per capire che cosa si dice di lui in quartiere e pare che siano molti ad Acacias 38 a credere che possa avere qualcosa a che fare con l’aggressione a Natalia…Liberto fa una bella sorpresa a Rosina e insieme al gruppo si esibisce in piazza davanti a lei, cantandole una canzone. La signora sembra apprezzare particolarmente questo gesto, non se lo aspettava! Ignacio si incontra con Florencio, un tipo losco…Che cosa sta combinando adesso il nipote di Bellita?

Anabel incalza Marcos, svelandogli tutto quello che sa sul suo conto. Marcos le dice che ha davvero approfittato di tutta la sua pazienza e che adesso sta esagerando; l’uomo sta per picchiarla, ma Soledad interviene per fermarlo…Anabel scappa sconvolta prima che suo padre possa colpirla con la cintura. Perchè Marcos è così violento, che cosa nasconde nel suo animo oscuro? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani alle 14,10 su Canale 5.