Beautiful anticipazioni: Thomas inizia a sospettare di Vinny, scopre tutta la verità sul test?

Siete pronti per scoprire che cosa vedremo nelle prossime puntate di Beautiful e per scoprire insieme anche che cosa ha fatto Vinny? I telespettatori di Canale 5 sembrano non avere dubbi: uno dei migliori amici di Thomas potrebbe aver fatto qualcosa di illecito, ma che cosa? Potrebbe persino aver manomesso il test di paternità? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama di domani, 21 aprile 2022.

Dopo che Carter (Lawrence Saint-Victor) ha messo in guardia Paris (Diamond White) da Zende (Delon De Metz), quest’ultimo chiede alla ragazza di dargli la possibilità di dimostrarle di non essere la brutta persona che quanto successo con Zoe (Kiara Barnes) farebbe pensare. Zoe a quanto pare ha preso la sua scelta e vuole stare con Carter per questo motivo non si arrende e ha anche deciso di provare a chiedere a Ridge di darle una mano ma lo stilista non sembra essere poi così desideroso di vederla al fianco di Carter come sua moglie. Ce la farà a convincerlo?

Nel frattempo Donna (Jennifer Gareis) e Brooke (Katherine Kelly Lang) provano a convincere Katie (Heather Tom) a perdonare Bill (Don Diamont). Per le sorelle Logan è il momento di lasciarsi alle spalle la distanza che si è creata tra loro dopo il bacio di Bill e Brooke…Katie e Brooke volteranno pagina per ricominciare insieme più forti di prima?

Beautiful anticipazioni: che cosa ha fatto Vinny con il test?

Thomas, dopo aver parlato con Vinny ha capito che il suo amico gli sta nascondendo qualcosa e per questo motivo inizia ad avere delle strane sensazioni ma certamente mai potrebbe pensare che Vinny ha manomesso il test di paternità. Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful infatti, Liam non è davvero il padre del bambino che Steffy aspetta. Questo però al momento lo sa solo Vinny che pensa di aver fatto un favore al suo amico. Come vedremo nelle prossime puntate della soap americana però, questa volta Thomas è realmente in buona fede perchè non era a conoscenza delle macchinazioni di Vinny…

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful alle 13,40 su Canale 5.