Una vita anticipazioni: Daniela sta ingannando Sabrina e Roberto? Mendez molla Marcos

Le cose si stanno mettendo davvero male per Marcos che sempre più nervoso, non riesce a gestire la sua rabbia. Nulla infatti potrebbe giustificare la violenza con cui ha tentato di scagliarsi contro Anabel, nonostante sua figlia lo abbia accusato di essere un assassino. Le anticipazioni di Una vita ci rivelano che nelle prossime puntate della soap le cose peggioreranno sempre di più per l’uomo che se la dovrà vedere anche con i sospetti di tutti i suoi vicini che adesso, dopo le dicerie messe in giro da Genoveva, non lo vedono più di buon occhio…E nella puntata di Una vita di domani, 22 aprile 2022, che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5, in onda la seconda parte dell’episodio 1370 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 aprile 2022

Lolita cerca di convincere Antonito a smetterla con il suo atteggiamento radicale, ma il giovane è sempre più infervorato, sostenuto anche da padre Hilario, preoccupato per le istanze liberali che minacciano lo status quo. Marcos ormai vede complotti ovunque tanto che anche quando Mendez, che teoricamente sta dalla sua parte, gli chiede di essere sincero e di raccontargli quello che è successo davvero con Natalia, l’uomo non tollera questo atteggiamento e lo invita ad andare fuori da casa sua! Josè Miguel trova due giovani chitarristi per accompagnare Bellita nell’incisione del disco, ma la donna è disperata perché i due non conoscono neanche una sua canzone e la fanno sentire una vecchia mummia. Antonito non apprezza il tono che Lolita sta usando contro di lui e non tollera i consigli che gli vengono dati ma sua moglie insiste. Nel frattempo Sabina trascorre del tempo con Carmen e Rosina…

Dopo aver indagato a fondo sui viaggi degli Olmedo in giro per l’Europa, Daniela si incontra con Roger e si capisce che la giovane lavora sotto copertura per assicurare Sabina e Roberto alla giustizia. Soledad disperata per quello che sta succedendo a Marcos, decide di invocare l’aiuto della Madonna…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani 22 aprile 2022.