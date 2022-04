Beautiful anticipazioni: Thomas vuole scoprire la verità su Vinny, lo denuncerà?

Cosa succederà nella puntata di Beautiful di domenica? Lo scopriamo subito con le nostre anticipazioni. Liam (Scott Clifton) si mostra insofferente alle accuse di Finn (Tanner Novlan), ritenendo di non dover essere giudicato da una persona che è nuova alle sue dinamiche con Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Se Steffy pensava che questa famiglia potesse vivere come se nulla fosse successo, sicuramente sbagliava di grosso. E infatti nelle prossime puntate di Beautiful, gli scontro tra i due uomini non mancheranno! Iniziamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, 24 aprile 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta anche di domenica, come sempre con un appuntamento da non perdere! Hope è in parte incredula di come Finn sembri riuscire a perdonare Steffy con facilità. Lei non riesce a fare lo stesso, soprattutto adesso che ha scoperto che il bambino che Steffy aspetta è di Liam…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 aprile 2022

Thomas ha dei sospetti che sembrano essere fondati e pensa che Vinny, non si sa bene per quale motivo, possa aver commesso un grave reato. In realtà leggendo le intenzioni di Vinny è anche facile comprendere il perchè della sua scelta. Il giovane, ha pensato infatti che così facendo, avrebbe in qualche modo fatto un favore al suo amico Thomas, visto che Hope potrebbe essere turbata da questa situazione e decidere di lasciare una volta e per sempre Liam. Non sembra però che al momento, ci sia stato questo risultato e anzi, Thomas è sconvolto da questa possibilità. Se davvero Vinny ha manomesso il test di paternità, deve scoprirlo e fare qualcosa…

Come vi abbiamo già raccontato nelle nostre anticipazioni di Beautiful, nelle prossime story line si svilupperà una trama molto intricata su questa vicenda che porterà a dei colpi di scena davvero inattesi. Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli.