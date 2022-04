Una vita anticipazioni: Roberto e Sabina di fronte a un bivio, Soledad anche

Tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 24 aprile 2022. La soap spagnola ci aspetta anche alla domenica, come sempre alle 16. Domani vedremo in onda la prima parte dell‘episodio 1373 di Acacias 38 e scopriremo cosa decideranno di fare Roberto e Sabina, che rischiano di finire in carcere; e ancora, scopriremo se davvero Anabel ha deciso di rinunciare alla sua storia con Aurelio e quelle che sono le intenzioni di Natalia con Felipe, visto che sta facendo il doppio gioco! Anche Soledad a quanto pare deve prendere una decisione importante: da che parte starà? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Una vita per la puntata di domani.

Una vita anticipazioni: la trama del 24 aprile 2022

Dopo un discorso di Ramon, Antonito decide di moderare i toni al Congresso. Roberto convince Sabina a non costituirsi e a fare finta che la notizia sui due ladri non li tocchi minimamente. La nonna di Miguel non sembra essere però molto convinta di questa proposta. Anabel si è scusata con suo padre e gli ha promesso che non vedrà più Aurelio e Natalia ma in realtà, continua a frequentarli. Aurelio spinge Natalia a frequentare Pierre Caron per l’interesse della società, ma lei si rifiuta e accetta un invito a cena da parte di Felipe. In realtà Genoveva si aspettava una mossa simile da parte della ragazza e ha già studiato la sua contro reazione…Nel frattempo Alodia cerca di capire come comportarsi con Ignacio, è chiaro che sia davvero molto presa dal giovane ma anche che lui non ha davvero intenzione di mettere la testa a posto! La cameriera però, approfittando dell’assenza di Josè e di Bellita, decide di organizzare un pranzo per passare del tempo insieme a lui…Soledad pensa a quello che le è stato chiesto da Fausto: cosa farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 16 di domenica su Canale 5.