Una vita anticipazioni: Felipe e Natalia pericolosamente vicini, Genoveva trama indisturbata

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 25 aprile 2022? Giorno di festa per l’Italia ma le soap di Canale 5 vanno comunque in onda. E Una vita ci aspetta regolarmente nel suo classico orario, alle 14,10 circa. A seguire invece non andrà in onda Uomini e Donne ma un film del ciclo Inga Lindstrom. E adesso torniamo alle anticipazioni: domani su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1373 di Acacias 38. Come avrete visto, sono tante le cose successe nelle ultime puntate e i nostri amati protagonisti di Una vita si troveranno a dover prendere decisioni importanti. Soledad ad esempio, tornerà a fare la sua missione abbandonando Marcos, nonostante si sia innamorata di lui? E Roberto e Sabina, che cosa faranno, si costituiranno? Il nonno di Miguel non sembra avere nessuna intenzione di farlo…

Una vita anticipazioni: la trama della puntata del 25 aprile 2022

Dopo un discorso di Ramon, Antonito decide di moderare i toni al Congresso. Roberto convince Sabina a non costituirsi e a fare finta che la notizia sui due ladri non li tocchi minimamente. Josè Miguel e Bellita rimangono fuori tutto il giorno per incidere il disco e Alodia approfitta della casa libera per pranzare insieme a Ignacio come una vera coppia. Natalia decide di uscire a cena con Felipe e ovviamente Genoveva sa bene quelli che sono i piani della ragazza. Non a caso, si fa trovare a pochi passi dal palazzo, in compagnia di Rosina che può quindi osservare la sua reazione, oltre che a vedere quello che sta succedendo. L’avvocato e Natalia hanno una relazione? Il pettegolezzo sta per tornare a invadere Acacias 38 e quando c’è Rosina di mezzo, il risultato è assicurato…Dopo aver parlato con Aurelio, Soledad sembra aver preso la sua decisione sulla proposta fatta da Fausto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.