Beautiful anticipazioni: Thomas vuole da Vinny la verità, Flo si pente

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 26 aprile 2022? Non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio quello che succederà a Los Angeles nei prossimi episodi con Thomas, come avrete visto, sempre più sospettoso per l’atteggiamento di Vinny. Il figlio di Ridge ha messo insieme i pezzi del puzzle e adesso vuole conoscere tutta la verità. Dopo che Hope (Annika Noelle) le ha assicurato che non potrebbe mai odiare il bambino (per quanto rappresenterà per lei un promemoria vivente del tradimento), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) riceve da Finn (Tanner Novlan) un’invettiva contro Liam (Scott Clifton). Per il medico, la causa di tutto è l’egocentrismo del giovane Spencer.

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 aprile 2022

Flo parla con Liam e cerca di stargli vicino in questo momento difficile, dove sembra che tutto sia davvero troppo complicato. Liam non sa come gestire questa situazione perchè Hope sembra aver accettato la cosa ma è tutto così surreale da non sembrare neppure vero. Ed effettivamente Liam non ha tutti i torti visto che presto, questa story line, porterà a dei colpi di scena davvero inaspettati. Thomas (Matthew Atkinson) cerca di contattare Vinny (Joe LoCicero) per ottenere risposte su un suo possibile coinvolgimento nel risultato del test di paternità. Flo spiega a Liam che vorrebbe rimediare per tutti gli errori che ha commesso in passato…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas scopre la verità sul test?

Come avrete capito, Thomas vuole scoprire tutto quello che Vinny sta nascondendo e non sembra avere intenzione di fermarsi. E’ ormai evidente che dietro al test fatto, ci sia stata una manomissione. La domanda che i telespettatori adesso si faranno è: Thomas dirà tutto oppure manterrà il segreto nel tentativo di far riavvicinare Hope a lui?