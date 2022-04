Beautiful anticipazioni: Thomas sospetta di Vinny ma per il momento tace. Steffy ignara

Siete pronti per scoprire se Vinny ha davvero manomesso il test o si è solo assicurato che il padre del bambino di Steffy fosse Liam senza toccare nulla? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful visto che a quanto pare, Thomas ha capito tutto e non ha intenzione di farsi fregare dal suo amico…Quali saranno le prossime mosse di Thomas? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful per la puntata di domani 27 aprile 2022.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) chiede ancora scusa a Hope (Annika Noelle). Entrambe sono in sintonia nel far crescere i bambini insieme. Thomas (Matthew Atkinson) è innervosito dal fatto che Vinny (Joe LoCicero) sembri voler evitare un confronto diretto. Il figlio di Ridge sta sentendo puzza di bruciato e pretende delle risposte. A nessun altro invece sembra essere venuto il dubbio sul test di paternità. Si fidano tutti del laboratorio ma non sanno che Vinny lavora proprio in quel posto…Cosa accadrà quindi nella prossima puntata di Beautiful? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 aprile 2022

Wyatt sta cercando di fare il possibile affinchè anche Brooke possa perdonare Flo per quello che ha fatto alla piccola Beth e a Hope. Il figlio di Bill chiede quindi aiuto a Katie anche se la Logan, è stata usata a sua volta in questa storia e non ha ancora dimenticato neppure quello che Sally ha fatto, per questo non sembra molto predisposta a immischiarsi in altre vicende. Wyatt però sembra essere convincente. Thomas vuole un faccia a faccia con Vinny…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas ha ragione

Come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas fa benissimo a non fidarsi del suo amico perchè Vinny ha davvero manomesso il test. Scopriremo infatti che il padre del figlio che Steffy aspetta è Finn. Cosa farà Thomas, lo dirà a sua sorella o farà finta di nulla?