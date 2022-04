Beautiful anticipazioni: Vinny nega di aver manomesso il test, qual è la verità?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 28 aprile 2022 su Canale 5? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap americana. Avrete visto che Thomas non sembra avere dubbi: Vinny ha fatto qualcosa con il test del dna di Steffy e adesso non vuole parlare con lui perchè sembra davvero che stia nascondendo la verità. Ma Thomas ha tutte le intenzioni di scoprire come stanno davvero le cose e appare quindi sempre più evidente che il figlio di Ridge non sia in nessun modo coinvolto in tutta questa storia, come forse qualcuno aveva pensato all’inizio…E infatti, di fronte alle accuse di Thomas (Matthew Atkinson), Vinny (Joe LoCicero) ammette di aver lavorato al test di paternità di Finn (Tanner Novlan) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ma nega di averlo manomesso.

Wyatt (Darin Brooks) insiste affinché Katie (Heather Tom) interceda con le Logan: è ingiusto non aver ancora perdonato Flo (Katrina Bowden), visto che ha salvato la vita a Katie donandole un rene…Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 aprile 2022

Steffy ha sempre creduto che il padre del bambino che aspettava fosse Finn e non riesce ancora a darsi pace ma sa che deve rasserenarsi per il bene del bambino che aspetta. Dopo aver parlato con Liam e con Hope inizia a credere che tra di loro le cose possano andare meglio in futuro. Steffy non sa quello che ha scoperto suo fratello e al momento è ancora ignara di tutto. Finnegan le ha promesso che sarebbe rimasto al suo fianco e ci sta provando anche se al momento, le cose sono molto più complicate del previsto.

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Vinny ha manomesso il test?

Come avrete visto alla fine Vinny ha detto di non aver toccato il test di paternità ma nelle prossime puntate vedremo che l’amico di Thomas ha mentito. E scopriremo quindi che il padre del bambino che Steffy aspetta, come ha sempre immaginato è proprio Finn. Questa situazione porterà a una serie di colpi di scena inaspettati che vi terranno con il fiato in sospeso nelle prossime settimane.