Beautiful anticipazioni: Thomas indaga su Vinny, la verità sul test di paternità è vicina

Tornano come sempre puntualissime le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella puntata di domani, 29 aprile 2022? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama dell’episodio di domani con un Thomas pronto a scavare a fondo per scoprire che cosa sta nascondendo Vinny. La storia che il suo amico ha raccontato non lo convince affatto e sembra proprio che lo stilista voglia andare fino in fondo. Nel frattempo Steffy prova a guardare avanti, pensando alla sua famiglia e a come convivere con una situazione non troppo semplice da gestire…Thomas continua a indagare e fa anche una sorta di minaccia a Vinny: se scoprisse che ha manomesso il test o fatto qualcosa che non avrebbe dovuto, non lo perdonerà mai. Questa è davvero una minaccia molto forte ma Vinny non sembra esserne turbato…Anche Shauna chiaramente si schiera dalla parte di sua figlia Flo e la invita a non scoraggiarsi , le ricorda che ha commesso degli errori ma ha anche fatto un grande gesto di generosità donando a Katie il suo rene, le Logan dovrebbero voltare pagina e perdonarla…

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 29 aprile 2022.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 aprile 2022

Vinny dimostra di avere antipatia per Finn (Tanner Novlan), accusandolo di superbia per essere un medico mentre lui è solo un tecnico di laboratorio. Katie (Heather Tom) affronta con Donna (Jennifer Gareis) e Brooke (Katherine Kelly Lang) la questione Flo (Katrina Bowden). La maggiore delle sorelle è quella più restia ad accogliere la nipote dopo quanto ha fatto a Hope (Annika Noelle). Alla fine, nonostante tutto quello che sta succedendo, Finn resta comunque accanto a Steffy e la accompagna anche alle sue prime visite con la ginecologa….

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas scopre la verità su Vinny?

Possiamo dirvi che nelle prossime puntate di Beautiful non mancheranno i colpi di scena visto che Thomas scoprirà che Vinny gli ha mentito e ha davvero manomesso il test di paternità. Il padre del bambino che Steffy aspetta infatti è Liam…Tutto questo e molto altro nelle prossime puntate della soap di Canale 5.