Una vita anticipazioni: Marcos vuole Natalia morta e ha un complice, si ribalta tutto ad Acacias 38

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 29 aprile 2022? La soap spagnola ci aspetta con la seconda parte dell’episodio 1375 di Acacias 38 come sempre alle 14,10 su Canale 5. Avrete visto che Genoveva continua a intrattenere la sua relazione con Aurelio, senza che ovviamente Anabel possa anche solo sospettare la cosa. La figlia di Marcos si fida totalmente del suo fidanzato ma non ha idea di tutto quello che l’uomo ha tramato alle sue spalle e sta ancora tramando…

Genoveva, dopo aver parlato con Natalia, le suggerisce di avvicinarsi di più a Pierre Caron, in modo che Felipe si possa in qualche modo ingelosire di questa situazione. Natalia non sembra essere molto entusiasta di questo piano della su amica…Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Una vita di domani, 29 aprile 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 29 aprile 2022

Genoveva e Natalia non sanno è che Caron è in realtà al soldo di Marcos, che lo paga per mettere in atto un qualche piano ai danni di Natalia…Soledad ha ascoltato una telefonata ma non sa con chi stava parlando Marcos e quindi non sa dare delle indicazioni su questa situazione. Spererebbe che Marcos lasciasse Acacias 38 ma a quanto pare l’uomo non ha nessuna intenzione di farlo. Roberto confida al nipote di aver rubato il portafoglio a Marcos e di aver trovato al suo interno una misteriosa combinazione. Soledad continua a essere minacciata, in attesa della sua decisione sul lavoro con Fausto. Aurelio non si aspetta le mosse che Marcos sta facendo alle spalle di tutti e chi rischia grosso adesso, è proprio Natalia, nel mirino del padre di Anabel…

Fabiana si mostra particolarmente benevola nei confronti di Servante, tanto da far insospettire Jacinto e Casilda. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 29 aprile 2022.