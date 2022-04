Una vita anticipazioni: Genoveva vuole far sparire Natalia, Felipe e Mendez indagano

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre al sabato su Canale 5? Anche questa settimana puntata lunga in compagnia della soap spagnola che ci accompagnerà dalle 14,30 alle 16,30 per poi dare la linea a Verissimo, con una puntata piena di emozioni per il programma di Canale 5. Dopo Beautiful quindi vedremo Una vita con due episodi lunghi, l’episodio 1376 e l’episodio 1377 di Acacias 38. Come avrete visto nelle ultime puntate della soap spagnola, Natalia potrebbe essere in grave pericolo. Marcos infatti vuole la sua testa, sempre più convinto del fatto che lei e Aurelio abbiano tramato per uccidere Felicia; una cosa di cui Anabel ovviamente non è a conoscenza e forse sarebbe il caso, che Marcos glielo dicesse in modo che la ragazza potesse aprire gli occhi. Anabel ovviamente neppure immagina tutto quello che Aurelio sta facendo alle sue spalle e della sua relazione con Genoveva…

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Una vita in onda domani su Canale 5. Ecco le ultimissime da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 30 aprile 2022

Persuaso da Felipe, Mendez decide di indagare meglio sulla morte di Felicia e sembra scoprire qualcosa che scagionerebbe Natalia. Accampando delle scuse, Ignacio raggiunge l’amico Florencio per andare a concludere qualche losco traffico. Il diplomatico francese, Pierre Caron, accusa Natalia di spionaggio e minaccia di denunciarla, se non accetterà le sue condizioni. Le cose si mettono male per la giovane…

Pierre Caron vuole reclutare Natalia come spia per conto dei francesi e minaccia di denunciarla qualora la ragazza non accetti la sua proposta. Aurelio è molto preoccupato per la sorella; Genoveva escogita un piano per far sparire Natalia dalla circolazione ed evitare il peggio. Le erbe acquistate nella bottega di Lolita sembrano dare nuova forza e vigore a Bellita. Dopo aver visto il brio dell’amica, Rosina compra a sua volta le erbe e beve una quantità spropositata di infuso. Antoñito teme l’imminente sciopero degli operai e si confida con il padre. Sabina è convinta che Daniela sia un’infiltrata della polizia e che li stia spiando…La donna non sbaglia ma a quanto pare nè Miguel nè Roberto sembrano credere alla sua intuizione. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda domani alle 14,30 circa su Canale 5.