Beautiful anticipazioni: Flo festeggia, Thomas sospetta. Vinny mente ancora

Torna anche domani Beautiful, che cosa succederà nelle puntate in onda nel mese di maggio? Possiamo dirvi che i colpi di scena non mancheranno e che in particolare, per quello che riguarda la story line che vedrà Vinny protagonista, ci saranno degli stravolgimenti che coinvolgeranno la vita di molte persone…Ma iniziamo dalla trama della puntata di Beautiful di domani, 2 maggio 2022. Come avrete visto alla fine le sorelle Logan hanno deciso di perdonare Flo. La ragazza ha sbagliato in passato, e soprattutto nei confronti di Hope e Liam si è comportata molto male. Ma ha anche fatto del bene, donando il suo rene a Katie. Le tre sorelle hanno deciso di perdonare Flo hanno anche intenzione di darle un lavoro, una bella sorpresa per la fidanzata di Wyatt. Bill è davvero orgoglioso di suo figlio e spera che anche lui sarà fortunato con Katie, alla quale ha chiesto di essere perdonato… Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani pomeriggio, la soap ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 maggio 2022

Mentre Flo e Wyatt festeggiano felici per quello che è successo, Bill continua a corteggiare Katie con la speranza che alla fine la sua ex moglie ceda. Anche Shauna è felicissima per quello che sta succedendo a Flo ma le belle notizie non sono ancora finite. Katie infatti, per dimostrare la sua gratitudine a Flo, ha deciso di assumerla alla Forrester…Thomas continua a sospettare di Vinny e vuole andare fino in fondo per capire se davvero, il suo amico sta mentendo o sta raccontando la verità…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas decide di andare a fondo

Nelle prossime puntate di Beautiful in onda nel mese di maggio, vedremo che Thomas, non si accontenterà delle parole di Vinny e deciderà di andare a fondo. Alla fine scoprirà che Vinny gli ha mentito e che il padre del bambino che Steffy aspetta è Liam…