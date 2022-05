Una vita anticipazioni: Alodia cede e commette un errore, Aurelio presto in trappola?

Che cosa faranno Aurelio e Genoveva con Natalia, hanno davvero intenzione di farla sparire? E che cosa farà Aurelio adesso che ha scoperto che Anabel lo sta prendendo in giro e che sta continuando a vedere di nascosto Aurelio, pensando di avere l’appoggio di Soledad? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata del 2 maggio 2022. Come inizia questa nuova settimana in compagnia della soap di Acacias 38? Lunedì vedremo la seconda parte dell’episodio 1378 della soap spagnola e non mancheranno i colpi di scena per tutti i protagonisti di Una vita…Marcos ha deciso di tendere una trappola ad Aurelio, è stanco di vedere sua figlia credere a quello che l’uomo racconta fidandosi ciecamente di lui è arrivato il momento di mettere tutte le carte in tavola…

Una vita anticipazioni: la trama del 2 maggio 2022

Anabel continua a pensare che suo padre non sappia nulla dei suoi incontri con Aurelio e sembra essere tranquilla ma non sa che Marcos sta preparando una trappola per l’uomo e per dimostrarle che l’ha solo presa in giro…Alberto informa Miguel degli ultimi dettagli dello sciopero; nel frattempo, Antonito tenta invano di ottenere informazioni dal giovane avvocato. Il marito di Lolita mette in guardia il giovane avvocati su quelle che potrebbero essere le conseguenze ma a quanto pare, Miguel non ha intenzione di parlare…Servante e Jacinto cercano di reclutare Aurelio per la loro squadra di salto della cavallina, ma il Quesada li caccia di casa. Ignacio si presenta in cucina e si spoglia davanti ad Alodia facendole delle avances, alla fine la giovane cameriera non resiste anche perchè a quanto pare, si è innamorata del nipote di Bellita. Anabel e Aurelio si incontrano per un altro appuntamento segreto…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta il 2 maggio 2022 come sempre alle 14,10 su Canale 5.