Beautiful anticipazioni: Zoe ce la mette tutta ,a Carter non perdona, salta il matrimonio?

Steffy e Finn continuano a fare la loro vita credendo che il figlio che la ragazza aspetta è di Liam. Non sanno che dietro a questa storia c’è lo zampino di Vinny che ha voluto giocare con il loro destino. Ma ancora non sanno neppure che Thomas, ha sentito puzza di bruciato e che sta cercando di scoprire che cosa nasconde il suo amico. Ve ne parliamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 3 maggio 2022. Avrete visto che negli ultimi episodi l’attenzione si è spostata su Flo, che finalmente ha fatto pace con le sue zie. Anche grazie a Wyatt alla fine le Logan hanno deciso di dare un’altra possibilità a Flo che quindi è stata riaccolta in famiglia ma non solo. Per lei le belle notizie non sono finite. La ragazza infatti ha ricevuto da parte di Katie una proposta di lavoro che non può rifiutare. Le sue zie infatti, la vorrebbero a lavoro alla Forrester. Flo ne è molto entusiasta e non vede l’ora di iniziare! Anche Wyatt è felice, finalmente le cose stanno girando nel verso giusto.

E nella puntata di Beautiful in onda domani, che cosa succederà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 maggio 2022

Nella puntata di Beautiful in onda domani, rivedremo una Flo super entusiasta pronta a iniziare il suo lavoro alla Forrester. La ragazza adesso è davvero molro serena e può progettare il suo futuro al fianco di Wyatt. Anche Zoe spera che Carter possa dimenticare quello che è successo nelle ultime settimane e pensare alla loro vita di coppia. Quando la ragazza prova a farsi perdonare dall’imprenditore si trova però di fronte a un muro, a quanto pare, per Carter, non è ancora arrivato il momento di mettersi tutto alle spalle…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5.