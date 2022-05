Una vita anticipazioni: Natalia sequestrata, Felipe la salva?

Anabel pensa di aver imbrogliato suo padre e di averlo “fatto fesso” potremmo dire. Ma non sa che Marcos è a conoscenza della sua tresca con Aurelio e che sta pianificando una vendetta. Non sappiamo ancora che cosa farà ma le intenzioni dell’uomo, sono più che positive…Cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 4 maggio 2022? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap spagnola. Andrà in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5, un nuovo episodio di Una vita. Vedremo la seconda parte dell’episodio 1379 di Acacias 38, per voi quindi le anticipazioni e le ultime news dalla Spagna.

Una vita anticipazioni: la trama del 4 maggio 2022

Anabel ha mentito a suo padre ma sa che Soledad è a conoscenza dellasua relazione e per questo prova a spiegarle che con Aurelio, c’è davvero una grande storia d’amore, che quello che provano è reale. Neppure immagina la giovane, che l’uomo ha una relazione clandestina con Genoveva…Mendez decide di seguire Ignacio per capire che cosa sta combinando e scopre qualcosa di molto strano. Antonito cerca di riprendersi dopo l’aggressione subita ma sembra non avere l’appoggio di suo padre. Mentre Sabina continua a credere che Daniela sia una spia, Roberto sembra invece fidarsi della ragazza. Sabina accusa Daniela di star approfittando del nipote e la cameriera per difendersi commette un passo falso. Mentre Marcos ordina a Caron di agire contro Natalia il prima possibile, la giovane viene rapita sotto agli occhi di Felipe.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 4 maggio 2022 su Canale 5.