Beautiful anticipazioni: Zende e Paris presto insieme? Nozze in vista?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 5 maggio 2022? Come avrete visto negli ultimi episodi della soap americana, Flo è stata finalmente riaccolta dalla famiglia Logan. La ragazza non potrebbe essere più felice di così. Ha al suo fianco l’uomo che ama, c’è anche sua madre a sostenerla e adesso ha ricevuto anche il perdono delle zie che ama. Ma non finisce qui: le belle notizie per Flo non sono terminate. La ragazza infatti è stata assunta alla Forrester e non vede l’ora di dire a Wyatt quello che Katie le ha proposto, è davvero felicissima…Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio tutto quello che accadrà nel mese di maggio 2022, con la soap di Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 maggio 2022

Flo (Katrina Bowden) informa Wyatt (Darin Brooks) e Shauna (Denise Richards) del suo nuovo lavoro alla Forrester Creations. Sembrano essere tutti felici per quello che sta succedendo nella vita di Flo. Mentre Zoe non sembra aver trovato il modo giusto per colpire Carter, nonostante l’imprenditore sia ancora innamorato di lei, procede invece molto bene l’amicizia tra Paris e Zende che potrebbe essere anche qualcosa in più. Il ragazzo infatti ha deciso di regalare un bellissimo vestito alla sorella di Zoe, un vestito che è stato fatto apposta per lei…Sembra proprio che Zende non sia più in nessun modo interessato a Zoe e che questa relazione, possa andare a gonfie vele. Succederà? Non ci resta che attendere! Perchè si sa, a Los Angeles, i matrimoni si organizzano davvero in poco tempo e chissà magari toccherà prima a Paris di sua sorella Zoe…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 5 maggio 2022, come sempre alle 13,40 su Canale 5.