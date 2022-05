Una vita anticipazioni: Natalia tradita da Genoveva e Aurelio racconterà la verità a Felipe?

Natalia è stata rapita proprio davanti al portone della sua casa, sotto lo sguardo incredulo di Felipe che la stava aspettando per una passeggiata, ma che cosa le succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 5 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap capiremo se Felipe farà in tempo a salvare Natalia oppure no…Domani alle 14,10 andrà in onda la prima parte dell’episodio 1380 di Acacias 38 e il pubblico scoprirà come andrà a finire questa story line…Nel frattempo i telespettatori più attenti si saranno accorti che il piano di Daniela non sta andando come lei si augurava e che forse, Sabina ha scoperto tutto…Anabel invece continua a pensare che Aurelio sia innamorato di lei e che presto la sposerà ma non potrebbe commettere errore più grave. Un errore molto simile che ha commesso anche Alodia cedendo a Ignacio senza però sapere che cosa sta davvero tramando il ragazzo…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 maggio 2022

Alla fine grazie all’intervento di Felipe e non solo, Natalia è stata liberata. La ragazza è stata messa in salvo mentre Ignacio e Jacinto hanno riconcorso i malviventi che avevano cercato di sequestrarla. Natalia è molto turbata, già prima pensava di essere in pericolo di vita ma adesso è davvero sotto shock. Jacinto e Ignacio non sono però riusciti a fermare gli uomini che con il volto coperto hanno cercato di rapire Natalia, sono infatti scappati in macchina. Ignacio torna a casa e racconta ai suoi zii quello che è successo, Bellita e Josè stentano a credere. Felipe invece porta a casa Natalia e parla con Aurelio di quello che è successo…Il fratello di Natalia non sembra essere particolarmente turbato da quello che è successo e infatti, scopriremo nella puntata di Una vita di domani, che in realtà erano stati lui e Genoveva a organizzare il finto sequestro. Natalia stenta a credere che abbiano potuto architettare una cosa del genere e ne resta sconvolta. Ramon è preoccupato per l’incolumità di Antonito, che però non vuol saperne di smettere di scrivere i suoi articoli incendiari. Lolita, Rosina e Casilda vogliono entrare nella squadra di Servante e partecipare alla gara di Churro Va.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.