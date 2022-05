Beautiful anticipazioni: Zoe ci riprova ma Carter non cede, Ridge e Brooke scettici

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 6 maggio 2022? Come sempre arrivano le nostre anticipazioni che ci rivelano nel dettaglio tutto, ma proprio tutto quello che sta per accadere a Los Angeles. E non mancano le indiscrezioni e le ultime news su tutte le coppie protagoniste della soap americana. Come avrete visto negli ultimi episodi, dopo oltre un mese in cui abbiamo sentito parlare delle vicende di Steffy e del bambino che aspetta, l’attenzione si è spostata anche su altri protagonisti della soap americana. In queste ultime puntate della soap, Zoe sta cercando in tutti i modi di conquistare Carter, di fargli capire che ci tiene a lui, dopo quello che è successo. L’imprenditore a quanto pare prova ancora un forte sentimento per la ragazza ma per il momento, non ce la fa a perdonarla…Ridge (Thorsten Kaye) e Brooke (Katherine Kelly Lang) si interrogano sul futuro della coppia Zoe-Carter: entrambi sono scettici riguardo alla Buckingham.

E domani, che cosa succederà nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 maggio 2022

Va meglio la conoscenza tra Paris (Diamond White) e Zende (Delon De Metz), che corteggia Zoe a villa Forrester. E sembra proprio che con il nuovo vestito disegnato per lei, Zende abbia fatto la mossa giusta. Nel frattempo, non troppo lontano, Zoe per l’ennesima volta si scusa con Carter e ribadisce di essere molto dispiaciuta per come sono andate le cose. Inoltre spiega al suo fidanzato che i problemi che ha avuto in passato con suo padre possono metterla in crisi nel rapporto con gli altri uomini. Non vuole usare questa cosa come una scusa ma si sente di ricordarlo…Adesso la parola passa a Carter, che cosa farà la perdonerà?

