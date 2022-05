Una vita anticipazioni: Mendez scopre chi ha ucciso Felicia ma viene picchiato, potrà rivelarlo a Marcos?

Natalia proprio non riesce a credere che Aurelio e Genoveva abbiano pensato di inscenare un sequestro senza neppure dirle nulla ma le cose sono andate proprio in questo modo e lei non può che prenderne atto. Dopo questo ennesimo tradimento, la ragazza deciderà di confessare tutto a Felipe oppure continuerà a fare il doppio gioco? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni per la puntata di Una vita che ci aspetta domani 6 maggio 2022. Su Canale 5 per questo venerdì di inizio maggio, vedremo la seconda parte dell’episodio 1380 di Acacias 38. Vi segnaliamo nelle prossime puntate di non perdere di vista Mendez, come avrete visto l’investigatore, come si suol dire in questi casi, sta forse ficcando il naso dove non dovrebbe…Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di Una vita di domani, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 6 maggio 2022

Josè, Ramon e Liberto si complimentano con Ignacio per quello che ha fatto: anche grazie al suo intervento alla fine Natalia è stata salvata…Il giovane ovviamente non può che vantarsi di questa situazione, proprio come è nel suo stile. Anche Lolita, così come Ramon continua a essere preoccupata per Antonito e vorrebbe che suo marito non si interessasse di situazioni che potrebbero metterlo in pericolo di vita. Roberto decide di dare retta a Sabina e insieme studiano un piano per smascherare Daniela: la donna non ha dubbi sul fatto che lei sia la talpa…Per l’ennesima volta Anabel viene aggredita da suo padre che le rivela di essere a conoscenza della sua tresca. Anche questa volta solo l’intervento di Soledad che si mette in mezzo, sembra evitare il peggio.

Mendez consegna i soldi al garzone della drogheria che, come da accordi, gli rivela il nome di chi c’è dietro l’assassinio di Felicia; non appena il giovane si allontana, però, l’ex commissario viene aggredito e pestato a sangue da due misteriosi individui. L’uomo sembra essere messo molto male…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita domani. Appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5 per scoprire se Mendez sarà in grado di raccontare a Marcos la verità sulla morte di Felicia…