Una vita anticipazioni: Alodia è incinta? Che fine ha fatto Mendez?

Una vita torna al sabato con un doppio appuntamento e come sempre ci aspetta domani il 7 maggio 2022, su Canale 5 al solito orario del sabato, le 14,30 circa. La soap spagnola andrà in onda con due episodi, l’episodio 1381 e l’episodio 1382 di Acacias 38. Come avrete capito, Natalia è ancora sconvolta dopo aver saputo che è stato Aurelio, in combutta con Genoveva a organizzare il suo rapimento. Questo fa vacillare le sue convinzioni e forse chissà, dirà tutto a Felipe? Dopo aver scoperto il nome dell’assassino di Felicia, Mendez è stato più volte colpito da alcuni balordi che lo hanno aggredito mentre era ancora in strada, che ne sarà di lui si riprenderà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 7 maggio 2022, ecco le ultime news da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 7 maggio 2022

Miguel chiede ai suoi nonni di lasciare in pace Daniela. Poco dopo, però, l’avvocato sorprende la cameriera in compagnia di Roger e di alcuni poliziotti e comincia a dubitare di lei. Forse inizierà a fidarsi dei sospetti della coppia? Alodia confessa a Casilda di aver perso la sua virtù con Ignacio. Servante ammette le donne nella squadra di “churro va”. A casa Quesada, Natalia e Felipe stanno per baciarsi, quando due guardie si presentano con un mandato d’arresto per Natalia.

Natalia viene arrestata e Felipe decide di assumere la difesa della giovane. Aurelio, all’inizio contrario, finisce per accettare. Mentre Sabina nutre ancora sospetti su Daniela, Miguel domanda a Roberto di parlargli di Zurigo e scopre finalmente la verità sui suoi genitori. Alodia teme di essere rimasta incinta e non c’è modo di tranquillizzarla.

Josè Miguel cerca di parlare da solo con Ignacio e si domanda se Mendez, che nel frattempo è scomparso, non si sia sbagliato. Liberto è contrario al fatto che Rosina partecipi al torneo di Churro Va e durante una lezione teorica di Servante si presenta chiedendo di fare parte della squadra. Durante un’intervista, Antonito si lascia andare a scomode considerazioni sullo sciopero.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5. A seguire poi una nuova puntata di Verissimo.