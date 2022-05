Una vita anticipazioni: Natalia in carcere, Felipe dimostrerà la sua innocenza?

Alodia è incinta? La ragazza, dopo aver perso la sua virtù con Ignacio non riesce proprio a smettere di pensare a una possibile gravidanza e continua a credere di poter essere in dolce attesa. La cosa ovviamente, le rovinerebbe per sempre la vita…Ma sarà così? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 8 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5, scopriremo anche che fine ha fatto Mendez? Del commissario a quanto pare non ci sono tracce, proprio adesso che aveva scoperto chi ha ucciso Felicia…Ma vediamo le anticipazioni che ci rivelano nel dettaglio tutto quello che accadrà nella puntata di Una vita di domani, si va in onda alle 16 con la prima parte dell’episodio 1383 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama dell’8 maggio 2022

Felipe e Genoveva si incontrano per discutere di Natalia e della sua difesa. A quanto pare l’avvocato ha intenzione di prendere il mandato e Genoveva sembra essere d’accordo, probabilmente fa parte del suo piano anche per questo convince Aurelio ad accettare la proposta che Felipe ha fatto…Natalia in carcere continua a essere molto preoccupata per le pesanti accuse che ci sono sulla sua testa e spiega a Felipe di non avere nulla a che fare con la morte di Felicia anche se Marcos ne è convinto. Il problema è che Mendez, il solo a conoscere a quanto pare la verità, non si trova da nessuna parte…Dopo avere scoperto di non essere orfano, Miguel è sconvolto, ma promette a Roberto che non li denuncerà e che per ora non dirà nulla a Sabina. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 16 domani su Canale 5. Continuate a leggere le ultime news e le anticipazioni per la prossima puntata della soap, vi ricordiamo che a seguire vedremo una puntata di Verissimo in replica.