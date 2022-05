Beautiful anticipazioni: Thomas non accetta le condizioni di Vinny, è pronto a denunciarlo?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani? Pessime notizie per Zoe, come avrete visto, nonostante i suoi tentativi, alla fine Carter ha deciso di lasciarla, anche se probabilmente la ama ancora. Le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful ci rivelano che Zoe se la prenderà con sua sorella…Nella puntata di Beautiful in onda domani, 9 maggio 2022, assisteremo a un nuovo accesso scontro tra le due…Zoe (Kiara Barnes) e Paris (Diamond White) continuano a confrontarsi: la modella esprime alla sorella tutto il risentimento accumulato negli anni e pretende che Paris presenti le dimissioni dalla Fondazione Forrester.

Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) è delusa per il risultato del test di paternità, ma Ridge (Thorsten Kaye) è felice nel vedere che la figlia può contare comunque su Finn (Tanner Novlan). Quello che Ridge e Steffy non sanno è che Thomas sta indagando, sempre più convinto che Vinny abbia manomesso il test di paternità. Il giovane pensava di fare un favore al suo amico ma questa volta, Thomas non ha intenzione di avere qualcosa compiendo dei gesti che cambiano la vita di tante persone. Ed è per questo motivo che vuole trovare tutte le prove per dimostrare la colpevolezza del suo amico e capire chi è davvero il padre del bambino che sua sorella sta aspettando.

Il confronto tra i due avviene e Vinny, ancora una volta, invita Thomas a considerare quello che sta succedendo come una grande opportunità. Hope non ha ancora perdonato Liam per quello che ha fatto e se scoprisse che non è il padre del bambino di Steffy volterebbe pagina insieme a lui senza farsi troppi problemi. Thomas però non vuole deludere ancora le persone che ama e non ha intenzione di imbrogliare sua sorella e le persone a lui care…Quindi che cosa farà, denuncerà Vinny? Nel frattempo Zoe non ha dubbi: sua sorella se ne deve andare, ha rovinato la sua vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani: appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.