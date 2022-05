Una vita anticipazioni: Miguel becca Daniela, è guerra tra Marcos e Aurelio, pistole in faccia

Una vita ci aspetta con una nuova puntata domani, 9 maggio 2022 e non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano tutto quello che accadrà nel prossimo episodio. In onda domani, il 9 maggio 2022, la seconda parte dell’episodio 1383 di Acacias 38 e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano cosa vedremo su Canale 5: Genoveva e Felipe hanno firmato una sorta di armistizio, visto che entrambi a quanto pare al momento vogliono la stessa cosa. Vogliono liberare Natalia dal carcere e dimostrare le accuse sul suo conto sono infondate. Aurelio in un primo momento si era dimostrato titubante, di fronte alla possibilità che fosse Felipe ad assumere la difesa di Natalia ma alla fine, si è lasciato convincere da Genoveva…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 maggio 2022

L’intervista di Antonito viene pubblicata e Ramon è molto preoccupato per il figlio. Alodia continua a temere di essere incinta, ma Ignacio le dice che è impossibile e lei si tranquillizza un po’. Daniela entra di nascosto nella cantina e trova delle prove contro gli Olmedo, ma Miguel la scopre. Soledad sta per essere scoperta con la dinamite in mano da Casilda ma alla fine, riesce a nascondere tutto. Anabel va in carcere a trovare Natalia e le dice di non preoccuparsi, che lei crede alle sue parole. Natalia però le dice di non cercare il responsabile di questa storia troppo lontano perchè in realtà è molto più vicino di quello che crede..Natalia le dice che è tutta colpa di Marcos, Anabel non sa che cosa dire ma si rende conto che tutto questo potrebbe avere a che fare con il fatto che lei e Aurelio hanno intenzione di sposarsi. Proprio mentre Miguel ha scoperto Daniela con le mani nel sacco, arrivano anche Felipe e Liberto al ristorante ma trovano la porta chiusa…I due si ritrovano loro malgrado ad assistere a un faccia a faccia molto acceso tra Marcos e Aurelio che finiscono per puntarsi, davanti a tutti in strada, due pistole contro…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.