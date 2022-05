Beautiful anticipazioni: Thomas deve prendere una decisione, denuncerà Vinny?

E’ arrivato il momento di scoprire se davvero Liam è il padre del bambino di Steffy? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 10 maggio 2022, anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap di Canale 5. Siete pronti per scoprire come andranno a finire le indagini di Thomas, che ha sentito puzza di bruciato dopo aver parlato con Vinny, comprendendo che il suo amico stesse nascondendo qualcosa? Come avrete capito, Vinny è convinto di aver fatto la cosa giusta per Thomas e non riesce neppure a capire come mai, il suo amico non sia contento di quello che è accaduto. Con la manomissione del test del dna, si sono innescati una serie di meccanismi che hanno portato Hope ad allontanarsi da Liam, e lui potrebbe avere campo libero. Ma Thomas non è più l’uomo di un tempo e non ha affatto gradito questa mossa di Vinny che presto, potrebbe pagare le conseguenze del suo gesto. Cosa accadrà? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 maggio 2022

Mentre Thomas cerca di capire come muoversi con Vinny, alla Forrester continuano le accese discussioni tra Zoe e Paris. La giovane modella non vuole che sua sorella resti a Los Angeles e la accusa di essere la causa della fine del suo fidanzamento con Carter. Ma Paris questa volta, non ha nessuna intenzione di obbedire agli ordini di sua sorella, anzi…

Beautiful anticipazioni prossime puntate: Thomas denuncerà Vinny?

Thomas adesso deve prendere una decisione: far finta che non sia successo nulla, aiutare il suo amico Vinny che in passato è stato il solo a stare dalla sua parte oppure denunciarlo? Thomas è a un bivio ma, come vedremo nelle prossime puntate, questa volta deciderà di prendere la scelta giusta e il destino di Vinny sarà segnato!