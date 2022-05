Una vita anticipazioni: Anabel spedita in convento, Miguel e Daniela che passione!

Felipe e Liberto non si aspettavano proprio di dover assistere a un faccia a faccia in strada tra Marcos e Aurelio eppure è successo, i due sono persino arrivati a puntarsi addosso, l’uno contro l’altro, una pistola. Come andrà a finire? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 10 maggio 2022. Andrà in onda come sempre domani alle 14,10 su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1384 di Acacias 38 e scopriremo se grazie all’intervento di Felipe, lo scontro tra i due uomini non finirà in tragedia…Vediamo quindi le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani di Una vita, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 maggio 2022

Anche Genoveva si ritrova in piazza ad assistere allo scontro tra Aurelio e Marcos e cerca di mediare per far si che di due uomini inizino a ragionare ma le cose sono parecchio complicate…Attirata dal capannello di persone che si è formato ad Acacias 38, anche Anabel capisce che sta succedendo qualcosa e quando vede suo padre e l’uomo che ama con due pistole in mano, interviene. La ragazza porta via Marcos…

Miguel accusa Daniela di averlo ingannato e lei gli giura che il suo amore è sincero. I due si lasciano trasportare dalla passione e poi si confessano tutta la verità. A quanto pare il giovane avvocato ha dimenticato in modo definitivo Anabel… Genoveva rientrata in casa si scaglia contro Aurelio e gli chiede che cosa gli sia passato per la testa, quella scenata in piazza davanti a tutti…Anche tra Anabel e suo padre una volta rientrati in casa si accende lo scontro. Marcos non riesce più a tollerare questa situazione e alla fine decide di mandare Anabel in convento per qualche giorno...Aurelio intanto torna in carcere per trovare Natalia e raccontarle quello che sta succedendo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.