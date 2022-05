Una vita anticipazioni: Marcos ha abusato di Natalia in passato? Josè segue Ignacio

Come avrete visto alla fine grazie all’intervento di Anabel e di Genoveva si è scongiurato il peggio: Marcos e Aurelio hanno deposto le armi ma la guerra tra i due è solo all’inizio. Che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di domani, 11 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo la seconda parte dell’episodio 1384 di Acacias 38. Avrete visto che Miguel e Daniela si sono lasciati travolgere dalla passione. Il giovane avvocato ha scoperto tutta la verità su Daniela ma ha deciso di credere alla sua confessione, la ragazza gli ha detto di essersi davvero innamorata di lui e per questo, hanno condiviso un momento speciale di intimità. Ma dopo questa ondata di passione, come finirà tra loro? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Una vita per la puntata di domani, appuntamento come sempre alle 14,10 su Canale 5.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 11 maggio 2022

Aurelio va in carcere da Natalia e le spiega quello che sta succedendo. Nel frattempo Josè sembra essere il solo molto preoccupato per la scomparsa di Mendez del quale non si hanno notizie da giorni tanto da decidere di fare delle indagini per scoprire che fine ha fatto l’ex poliziotto. Felipe parla con Ramon e Liberto delle accuse che sono state rivolte a Natalia e si dice convinto del fatto che la ragazza non abbia nulla a che fare con la vicenda e che sia invece innocente. Miguel è di nuovo sereno ma, quando il giorno dopo arriva al ristorante, scopre che la cameriera ha lasciato il lavoro e ha consegnato agli Olmedo una lettera d’addio, in cui promette di non denunciarli. Sabina non si mostra particolarmente sorpresa di questa scoperta: ha sempre sospettato della cameriera per cui questa confessione, non la stupisce più di tanto. Non trovando Mendez da nessuna parte, Josè si mette a inseguire Ignacio e scopre che il nipote di Bellita sta tramando qualcosa…Alodia fantastica su una vita con Ignacio e Casilda cerca di tenerla con i piedi per terra. Genoveva va in carcere a trovare Natalia e la ragazza sembra essere molto turbata. La Salmeron si rende conto che stava facendo un incubo mentre Natalia crede che quello che ha visto stava succedendo realmente. La ragazza ha paura di Marcos, è davvero possibile che l’uomo abbia abusato di lei?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani alle 14,10 su Canale 5.