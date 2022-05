Beautiful anticipazioni: Finn scopre tutta la verità ma Steffy sta scappando. Vinny in carcere^

Siamo finalmente vicini alla verità, Vinny sta per confessare le sua malefatte? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 12 maggio 2022. Come avrete visto, Steffy si stava organizzando per lasciarsi tutto alle spalle e voltare pagina. Ha pensato che la vita di Finn sarebbe stata per sempre influenzata da quello che è successo e che la loro storia d’amore, non avrebbe avuto fondamenta solide. Quello che Steffy non immagina, mentre parla con suo padre della possibilità di lasciare tutto e andare a vivere a Parigi, è che Finn e Thomas sono molto vicini alla verità, stanno per scoprire che Vinny ha manipolato il test e questo significa che Liam, non è il padre del bambino che aspetta…

Dopo essere passati ai pugni, Vinny (Joe LoCicero) ha confessato la verità: ha manomesso il test di paternità. Finn (Tanner Novlan) esprime riconoscenza a Thomas (Matthew Atkinson). Quello che Thomas e Finn non sanno è che Steffy se ne sta per andare senza dire nulla a nessuno, faranno in tempo a fermarla? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 12 maggio 2022

Ridge (Thorsten Kaye) cerca di opporsi alla fuga improvvisa e ben pianificata di Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che intende lasciare la città immediatamente con la figlia senza dire niente a nessuno finché non sarà a Parigi. In questo modo, la ragazza spera di lasciare liberi tutti – specie Finn – di rifarsi una vita. Finn non vede l’ora di mettersi in contatto con Steffy per raccontarle tutto quello che ha scoperto, anche grazie a Thomas….Ma farà in tempo? Perchè a quanto pare Steffy sta per scappare…Nel frattempo Brooke insiste con Hope affinchè perdoni Liam. Chiaramente la notizia che Thomas e Finn hanno scoperto, cambierà tutto anche per la giovane Logan e suo marito. E Vinny, che cosa ne sarà di lui? Potrebbe presto finire in carcere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 12 maggio 2022 su Canale 5.