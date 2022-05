Una vita anticipazioni: Roberto salva Miguel ma l’avvocato è compromesso, che farà?

Quanti colpi di scena ci aspettano nelle prossime puntate di Una vita? Preparatevi perchè davvero ne vedremo delle belle. Ma iniziamo dalle anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 13 maggio 2022. In onda su Canale 5 come sempre alle 14,10 la seconda parte dell’episodio 1385 di Acacias 38. Come avrete visto Miguel, dopo aver scoperto che Anabel e Soeldad sono fuori, ha detto ai suoi nonni che è arrivato il momento per mettere a segno il loro piano. Faranno davvero un furto nella casa di Marcos? Intanto Genoveva cerca di scoprire come mai Natalia è ossessionata dagli incubi mentre convince anche Aurelio che è arrivato il momento di fingere di far pace pubblicamente con Marcos per salvare le apparenze…Ignacio ha capito che Josè sospetta e ha annullato gli appuntamenti con il suo compare…Ma vediamo adesso la trama per la puntata di Una vita di domani, ecco per voi le ultimissime dalla Spagna!

Una vita anticipazioni: la trama di domani 13 maggio 2022

Lolita, Carmen e Ramon cercano di far ragionare Antonito che però va dritto per la sua strada e a quanto pare proprio non ne vuole sapere di quello che i familiari gli consigliano di fare…Mentre Marcos sta prendendo il caffè con Ramon e Liberto, Genoveva assiste alla scena e pensa che Aurelio debba chiedere scusa pubblicamente davanti agli altri, approfittando del fatto che ci siano più persone ad assistere alla scena. E così Aurelio si avvicina al tavolino del locale per scusarsi ma Marcos, si gira con la sedia dall’altra parte, non avendo nessuna intenzione di accettare le scuse dell’uomo.

Anche Felipe va a trovare Natalia e anche stavolta la ragazza sembra essere molto turbata dagli incubi costanti che continua a fare. L’avvocato cerca di rassicurarla ma la giovane è davvero molto provata. Miguel intanto finge di essere dalla parte di Marcos solo per entrare di nuovo in casa sua e pianificare al meglio le sue azioni…Bellita comprende che Alodia sta nascondendo qualcosa ma non riesce a capire cosa. Nel frattempo la cameriera si illude che per lei e Ignacio potrebbe esserci un futuro, una famiglia…

Miguel entra in casa di Marcos e si prepara a rubare i soldi dalla cassaforte. Ma il ragazzo non ha fatto bene i suoi conti. Marcos ha capito tutto e lo stava aspettando in casa, così gli punta una pistola contro e sta per fare fuoco quando in casa entra Roberto, che lo colpisce con un vaso. Che cosa succederà adesso?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 13 maggio 2022.