Beautiful anticipazioni: Steffy e Finn finalmente felici, Liam e Hope volteranno pagina?

E alla fine Finn ce l’ha fatta: ha raggiunto Steffy a casa sua e con il rumore delle onde del mare di sottofondo le ha raccontato tutta la verità! Non c’è bisogno di andare in Europa, non c’è bisogno di partire, si deve restare perchè il futuro che li attende sarà meraviglioso! Che cosa farà la Forrester? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 14 maggio 2022. Nella prossima puntata della soap vedremo la reazione di Steffy. La figlia di Ridge quasi stenta a credere che tutto questo sia accaduto. E quasi non riesce a credere che Vinny possa aver fatto quello che ha fatto. Ma poco importa, ci sarà tempo per pensare alle conseguenze e a quello che sarà il destino dell’uomo che ha messo in difficoltà 4 persone. Intanto Steffy e Finn possono festeggiare: stanno diventando genitori , si amano, possono costruire la famiglia che vogliono. Sarà così, funzionerà tutto bene ugualmente? Nel frattempo, Hope ignara di tutto quello che sta accadendo a pochi chilometri da lei, continua a chiedersi se sia giusto perdonare Liam dopo tutto quello che ha fatto e non trova la risposta. Non sa che Thomas sta per andare da lei a raccontarle quello che Vinny ha fatto…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 maggio 2022

Per Steffy quindi è arrivato finalmente il momento di scoprire tutta la verità sul test. Come ha sempre pensato, il padre del bambino che aspetta è Finn e non Liam. Questo significa che non c’è nessun sacrificio da fare, nessuna famiglia distrutta. Resta un tradimento ma ormai Finnegan ha voltato pagina e almeno per ora, sembra non farci caso…I due quindi, potranno costruire la loro vita insieme? Thomas decide di andare a parlare con Hope: anche se con questa verità la ragazza di certo perdonerà Liam, deve sapere che il padre del bambino che Steffy aspetta è Finn. Thomas, dopo gli ultimi problemi avuti, sembra essere davvero cambiato, una persona buona. Sarà così? Nel frattempo anche Ridge viene a conoscenza degli ultimi sviluppi e non può che esserne felice visto che Steffy, non sarà più costretta a partire.

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful.