Una vita anticipazioni: Mendez ha scritto Soledad sul taccuino, è stata lei a uccidere Felicia?

Anche domani Una vita ci aspetta con un doppio appuntamento al sabato. E come sempre vedremo due episodi lunghi della soap di Canale 5. Come avrete visto, i colpi di scena non mancano. Miguel è entrato in casa di Marcos per rubare ma non si aspettava che l’uomo lo scoprisse. Ci ha pensato suo nonno a mettere una pezza, e con un vaso rotto in testa a Marcos, lo ha atterrato. Non ci resta che scoprire adesso che cosa ne sarà di lui, che cosa succederà a Marcos? Ve lo raccontiamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 maggio 2022. A quanto pare, il padre di Anabel avrà modo di raccontare a tutti quello che è successo ma prima, Miguel e i suoi nonni, se ne andranno…

Domani su Canale 5 vedremo in onda due episodi, come sempre al sabato, episodio 1386 ed episodio 1387.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 maggio 2022

Miguel e Roberto hanno portato via il bottino da casa di Marcos. I nonni dell’avvocato partono in fretta e furia per Istanbul mentre Miguel, andrà in Svizzera, dove lo attendono i suoi genitori e dove probabilmente, ritroverà anche Daniela. Servante e la squadra tornano trionfanti da Navilla dopo aver vinto il concorso di Churro Va. Antoñito riceve una richiesta di colloquio privato da parte del presidente del governo. Alodia sviene davanti a Bellita il che lascia pensare che possa essere davvero incinta. Josè Miguel sorprende Ignacio e Florencio a rubare scheletri da un cimitero. Mendez è stato ritrovato ed è in ospedale in gravi condizioni e sotto sedativo; Belda e Felipe scoprono che, appena prima dell’aggressione, l’ex commissario ha annotato sul suo taccuino: Soledad. E’ stata quindi lei a uccidere Felicia come molti spettatori hanno sempre pensato?

Dopo avere scoperto che Ignacio commercia clandestinamente in scheletri umani, José Miguel chiede al nipote e al suo compare Florencio di interrompere immediatamente il loro losco traffico e di rimettere gli scheletri al loro posto. In casa Palacios, Antonito è agitato a causa dell’invito del presidente Datos; Carmen, nel frattempo, propone a Ramon di rilevare il ristorante Nuovo Secolo per avere un’attività tutta sua, senza sapere che anche Liberto ha proposto a Rosina la stessa cosa.

Genoveva cerca di scoprire quale segreto del passato leghi Marcos a Natalia. Appreso che Natalia sarà rilasciata a breve, Marcos incontra Pierre Caron e gli chiede di affrettare l’estradizione in Francia della giovane. Fabiana fa incorniciare la Fascia Churrera e la regala a Servante, che rimane molto colpito dal gesto della sua socia. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che andrà in onda come sempre al sabato dalle 14,10 alle 16,30. Buon fine settimana a voi.