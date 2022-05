Beautiful anticipazioni: Finn e Steffy pronti ora alle nozze? La proposta

Siete pronti a scoprire che cosa vedremo nella puntata di Beautiful di domani, 16 maggio 2022? Tornano le nostre anticipazioni e ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap di Canale 5. Non mancheranno i colpi di scena anche perchè adesso i telespettatori, dopo aver scoperto che Finn è il vero padre del bambino che Steffy aspetta, vogliono sapere solo una cosa: quale sarà la punizione per il gesto che Vinny ha fatto? Hope è felicissima per quello che Thomas le ha rivelato e si rende anche conto di aver fatto bene a fidarsi di lui anche quando ormai le altre persone avevano deciso di smettere di farlo. Thomas ha dimostrato di essere davvero cambiato e chissà che questa mossa, a suo sfavore apparentemente, non si trasformi invece in qualcosa di vincente, almeno agli occhi di Hope che ha in lui il suo nuovo eroe…Mentre Hope ha scoperto la verità, Liam ancora stenta a credere a quello che è successo nell’ultimo mese ma presto anche lui scoprirà tutto quello che Vinny ha fatto e potrà tornare a sorridere al fianco di sua moglie…Ma vediamo adesso le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 16 maggio 2022

Mentre Thomas racconta a Hope quello che è successo e quello che Vinny ha fatto, Liam viene consolato da Wyatt che cerca di stargli vicino. I due Spencer per ora non sanno nulla ma stanno per scoprire che Liam non è il padre del bambino che Steffy aspetta. Finn invece dal canto suo rompe ogni indugio e dimostra a Steffy di essere follemente innamorato di lei. Adesso che aspettano un figlio e sanno che è il frutto del loro amore, possono costruire insieme la famiglia che desideravano. Per questo Finnegan decide di chiedere a Steffy di diventare sua moglie. Lei accetterà? Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli sulle prossime puntate della soap di Canale 5.