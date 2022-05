Una vita anticipazioni: Genoveva sconvolta dalla rivelazione di Natalia, come puniranno Marcos?

Prontissimi come sempre per le anticipazioni che ci rivelano la trama delle prossime puntate di Una vita ! Iniziamo subito da domani, 16 maggio 2022, con le ultime news da Acacias 38, su Canale 5 andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1388. Come avrete visto, Genoveva ha capito che Natalia ha un segreto e che i suoi incubi in qualche modo, sono legati a Marcos. Nel frattempo Felipe continua a indagare convinto che Mendez avesse scoperto qualcosa di importante sull’omicidio di Felicia. Potrebbe esser stata davvero Soledad, a uccidere la moglie di Marcos? L’imprenditore di certo non se lo aspetta…Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di domani 16 maggio 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 16 maggio 2022

Casilda decide di accompagnare Alodia a fare una visita medica, per capire se è davvero incinta. Marcos riceve una chiamata preoccupante da Suor Sagrario: Anabel è fuggita dal convento, ma dopo qualche ora è rientrata in compagnia di un uomo. Soledad cerca di calmare Marcos ignara di quello che sta succedendo a pochi passi da lei visto che Felipe cerca di capire come mai Mendez ha scritto il suo nome sul taccuino dove prendeva appunti per le indagini… In attesa del verdetto del giudice, Genoveva aiuta Natalia a sopportare meglio il carcere offrendole cibo e compagnia. Genoveva le dice che l’ha sentita più volte parlare a voce alta, a causa dei suoi incubi e la invita a raccontarle che cosa la sta tormentando…La ragazza le confessa di essere stata violentata da Marcos Bacigalupe. La Salmeron è sconvolta dalle parole di Natalia, non si aspettava una simile rivelazione…Adesso bisogna capire come Genoveva deciderà di usare questa informazione…Lo dirà subito ad Aurelio?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, appuntamento come sempre alle 14,10.