Beautiful anticipazioni: Finn e Steffy pronti alle nozze ma la Forrester ha un dubbio

Siete pronti a scoprire tutto, ma proprio tutto quello che vedremo nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 17 maggio 2022. Come avrete capito, alla fine Finn ha fatto in tempo a fermare Steffy prima che lasciasse l’America. La figlia di Ridge sembrava essere intenzionata ad andare via, a lasciarsi tutto alle spalle per iniziare una nuova vita in Francia e far si che anche Liam e Hope potessero vivere il loro matrimonio senza ombre. E invece, questa storia si è conclusa nel migliore dei modi visto che Finn ha scoperto grazie a Thomas di essere il padre del bambino che Steffy aspetta. Vinny ha manomesso il test e adesso, è tempo di raccontare a tutti la verità. Finn ha parlato con Steffy mentre Thomas ha deciso di andare a parlare con Hope che sembra essere sconvolta da quanto rivelato dallo stilista…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 maggio 2022

Liam apprende da Hope quello che è successo e stenta davvero a credere che finalmente, nella sua vita, possa tornare in sereno. Ma siamo sicuri che la figlia di Brooke lo perdonerà così facilmente? Mentre i due parlano di quello che è successo, Ridge e Brooke ancora non sanno nulla e pensano che Steffy stia per lasciare gli Usa alla volta di Parigi. Non sanno invece che Steffy ha appena ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Finn e che sembra anche intenzionata ad accettare. I due si sposeranno? Sembrerebbe proprio di si ma possiamo anche dirvi che la felicità di Steffy sarà turbata dalla sua preoccupazione per Thomas. La ragazza infatti inizia a sospettare che suo fratello possa aver avuto qualcosa a che fare con il piano di Vinny e decide di indagare per andare fino in fondo a questa situazione…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta in onda domani alle 13,40 su Canale 5.