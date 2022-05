Una vita anticipazioni: Felipe mette in guarda Natalia, Antonito riceve un pacco misterioso

Pronti per scoprire che cosa accadrà nella puntata di Una vita del 18 maggio 2022? La soap spagnola torna puntualissima in onda al mercoledì e come sempre le anticipazioni ci rivelano tutto quello che sta per accadere. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1389 di Acacias 38. Avrete visto che Felipe è riuscito a far scarcerare Natalia. Si è anche raccomandato con lei: deve smetterla di parlare con Genoveva perchè non sa quanto possa essere pericolosa. Ma neppure Felipe sa del patto tra le due donne e non sa che la ragazza ha confidato solo alla sua ex moglie delle violenze subite da Marcos…Cosa accadrà quindi ora? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 18 maggio 2022, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 18 maggio 2022

Bellita chiede a Josè Miguel di trovare il nipote a tutti i costi. Leonardo si finge fattorino e consegna un pacco misterioso ad Antonito. Una volta tornata a casa, Natalia viene accolta con grande affetto da suo fratello Aurelio e Felipe resta con lei, consigliandole ancora una volta di stare lontana da Genoveva. Mentre Casilda cerca in tutti i modi di aiutare Alodia, Jacinto continua a pensare che Fabiana e Servante abbiano una relazione e cerca le prove per dimostrarlo…Genoveva affronta per strada Felipe e gli spiega che invece di preoccuparsi della sua presenza nella vita di Natalia, dovrebbe fare attenzione a Marcos, che è un uomo senza scrupoli…Ignacio torna ad Acacias 38 e incontra Alodia di nascosto mentre Josè fa di tutto per cercare suo nipote e trovarlo, come Bellita gli ha chiesto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta in onda domani, 18 maggio 2022 su Canale 5 come sempre alle 14,10.