Don Matteo 13 anticipazioni: Anceschi torna a Spoleto, arriva anche Marzullo

Doppio appuntamento questa settimana in compagnia della fiction di Rai 1 Don Matteo 13. Si torna in onda anche giovedì 19 maggio 2022 con l’ottava puntata. Giro di boa, mancano ormai pochi episodi prima dell’arrivederci e questa tredicesima stagione di Don Matteo sta andando benissimo, con ascolti pazzeschi nonostante il complicato periodo di messa in onda, visto che si sa, la primavera porta sempre ascolti in calo. Facciamo il punto della situazione: mentre Anna ha capito di essere forse ancora troppo innamorata di Marco, tanto da arrivare a sabotare la sua fidanzata, il PM e Valentina hanno litigato…Intanto Federico ha scoperto che Greta ha di nuovo il cancro, una notizia che ha sconvolto entrambi. A Spoleto c’è aria di festa visto che sta per arrivare un personaggio televisivo molto importante. In canonica ci si prepara ad accogliere Gigi Marzullo…

Ma vediamo adesso le anticipazioni per la puntata di Don Matteo 13 che andrà in onda domani sera su Rai 1.

Don Matteo 13 anticipazioni: la trama del 19 maggio 2022

Le anticipazioni dell’episodio dal titolo Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore? 13×08: Caterina, madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don Massimo decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità, mentre perfino Federico ha smesso di credere a sua madre. A Spoleto torna il Colonnello Anceschi venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato. Quello che il colonnello non sa è che Valentina si è fidanzata con Marco. Il problema è che tra i due le cose non stanno andando nel migliore dei modi, dopo una delle ultime litigate e quindi Anna intravede la ragazza in compagnia di un altro uomo, molto più giovane, che cosa significa? A Spoleto ci sono grandi novità: arriva Gigi Marzullo per registrare la puntata di un programma televisivo e sembra proprio che la star sarà Natalina…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Don Matteo 13 che ci aspetta domani sera su Rai 1.