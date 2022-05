A Uomini e Donne Luca Salatino ha fatto la sua scelta: le anticipazioni

Lo abbiamo visto ieri ancora molto indeciso, lo abbiamo visto titubare di fronte all’atteggiamento di una delle due corteggiatrici rimaste nel programma per lui. Ma a quanto pare, dopo qualche giorno da quel momento, per Luca Salatino è arrivato il momento di fare la sua scelta. E’ stata registrata ieri a Roma una nuova puntata di Uomini e Donne, il programma di Maria de Filippi che volte ormai al termine. Mancano meno di dieci giorni ai saluti e il tronista ha fatto la sua scelta. In studio erano rimaste alla “corte” di Luca, due corteggiatrici che hanno iniziato il percorso insieme a lui praticamente sin dall’inizio. Parliamo di Lilli e Soraia. Due corteggiatrici molto diverse tra loro che hanno dimostrato comunque, di tenerci molto a Luca. Alla fine però il tronista romano, ha fatto la sua scelta…Volete sapere di chi si tratta? Ecco per voi tutte le news e le anticipazioni.

Uomini e Donne news e anticipazioni: la scelta di Luca Salatino è…

Nelle puntate in onda questa settimana abbiamo visto Luca molto vicino a Lilli. La corteggiatrice romana ha avuto il covid e per questo motivo i due non si sono visti per qualche giorno anche se Luca ha deciso di farle una sorpresa andando sotto casa per salutarla. Lilli, prima di ammalarsi, aveva fatto un gesto molto bello che aveva colpito Luca, gli aveva organizzato una esterna con la sua mamma. Il tronista sembrava essere molto vicino a Lilli nell’ultimo periodo soprattutto perchè continuava ad accusare Soraia di non dimostrargli quanto ci tenesse a lui. La corteggiatrice però, come abbiamo visto anche ieri nell’ultima puntata in onda di Uomini e Donne, ha ribadito il suo interesse ( se non avesse avuto piacere nel restare se ne sarebbe andata). Ma ha anche sottolineato che non si può mettere da parte l’orgoglio e far finta di dimenticare quello che Luca ha fatto per settimane uscendo con una ragazza appena arrivata che era solo interessata alle telecamere e lui ci è cascato mettendo chi invece era lì da tempo, da parte…

Sembrava quindi che Luca fosse più vicino a Lilli e invece le anticipazioni ci rivelano che la scelta di Luca è la bellissima Soraia.

Quando andrà in onda la scelta di Luca Salatino?

La scelta di Luca andrà in onda la prossima settimana probabilmente giovedì o venerdì prossimo visto che saranno le ultime puntate del programma di Canale 5. Il 28 maggio 2022 infatti, dovrebbe essere trasmessa l’ultima puntata di questa stagione del programma di Maria de Filippi.