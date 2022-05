Una vita anticipazioni: Soledad rischia grosso, Marcos pronto a ucciderla, lo farà?

Che cosa succederà nella puntata del venerdì di Una vita? Lo scopriamo come sempre con le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo con le anticipazioni di domani, 20 maggio 2022 ricordandovi anche che quella del venerdì non sarà l’ultima puntata della soap spagnola, anzi. Il fine settimana di Canale 5 si arricchisce e Una vita andrà in onda con le puntate lunghe sia al sabato che alla domenica. Per cui segnate questo cambiamento sul calendario. Ma vediamo adesso le anticipazioni di domani: in onda la seconda parte dell’episodio 1390 di Acacias 38. Nervi tesi tra Rosina e Carmen: le due signore hanno scoperto della proposta fatta sia da Ramon che da Liberto. Le due famiglie a quanto pare, si sfideranno per acquistare il ristorante…

Chi farà la migliore offerta? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi e come sempre, appuntamento a domani, ore 14,10 per una nuova puntata della soap spagnola.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 maggio 2022

Marcos racconta a Soledad che Mendez è stato ritrovato in ospedale e che le sue condizioni sono gravi. Non le rivela ovviamente nulla, le spiega che dovrà parlare con Felipe per fare il punto della situazione. Ma la domestica appare particolarmente agitata da questa novità…Marcos torna in ospedale e parla di nuovo con Mendez, questa volta davanti a Felipe. L’ex commissario conferma quanto ha detto in precedenza: Natalia non ha nulla a che fare con la morte di Felicia, è stata Soledad a ucciderla. Adesso Marcos deve solo capire come vendicarsi per questo affronto, non se lo sarebbe mai aspettato…

Bellita confessa a Josè Miguel di aver sempre contribuito, a sua insaputa, al mantenimento del nipote Ignacio. Quando scopre che Mendez è ncora vivo, Soledad va in carcere da Fausto e gli ordina di mandare qualcuno a terminare il lavoro…Marcos va in soffitta ad attendere che la sua amante torni, che intenzioni ha, vuole ucciderla? Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani, 20 maggio 2022.