Beautiful anticipazioni: Hope e Liam in profonda crisi, le novità sul bambino non cambiano le cose

Finalmente per Steffy e Finn è arrivato il momento di guardare al futuro con serenità: possono organizzare il loro matrimonio ma anche pensare alla famiglia che costruiranno insieme visto che non ci sono più dubbi. Il bambino che Steffy aspetta è del dottore…Meno serene invece sono le cose tra Liam e Hope. Insieme i due cercano di metabolizzare questa notizia ma per Spencer non è facile; chiaramente per lui è come se ci fosse stato un aborto, la perdita di un bambino che già sentiva suo. Hope cerca di stargli vicina ma le cose sono sempre più complesse…Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo come sempre dalle anticipazioni per la puntata di domani, 21 maggio 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta puntuale al sabato, con un doppio episodio in onda dalle 13,40 alle 14,20 circa. A seguire andrà in onda una doppia puntata di Una vita. Un pomeriggio a tutta soap su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 maggio 2022

Mentre Steffy ha deciso di voltare decisamente pagina e di cancellare quello che restava di Liam della sua vita, togliendo da casa anche tutte le foto che lo ritraggono, il giovane Spencer e Hope non se la passano affatto bene. Hope pensava che la notizia del bambino, potesse in qualche modo rasserenarla e che avrebbe potuto guardare Liam con occhi diversi. Ma non ci riesce, non riesce a perdonare suo marito per quello che ha fatto. E’ stata solo una notte di follia, così dice Liam ma Hope continua a pensare che suo marito nutra ancora dei sentimenti per Steffy. Liam si è reso conto che la frattura del suo matrimonio continua a essere insanabile e cerca l’aiuto di Bill. L’imprenditore cerca di stare al fianco di suo figlio e di invitarlo a fare il possibile per non perdere Hope, non si può permettere di rinunciare al matrimonio e alla famiglia che insieme alla piccola Beth hanno costruito insieme. Ne hanno affrontate tanto, supereranno anche questa insieme…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani su Canale 5.