Un altro domani, le anticipazioni: come inizia la storia di Julia e Carmen

Dovrebbe debuttare il 30 maggio su Canale 5 la nuova soap spagnola che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 per tutta l’estate. Parliamo di Un altro domani ( titolo spagnolo Dos Vidas), soap che ha debuttato nel gennaio del 2021 in tv. Stessa rete di Una vita, molti attori protagonisti in comune, ma una trama molto diversa dalle solite soap viste su Canale 5. Infatti in Un altro domani, la storia si svolge su due livelli temporali. Due momenti storici lontani nel tempo, per cui non sarà affatto complicato distinguere le due storie. Una è quella di Julia, una giovane disegnatrice di moda che ha una vita frenetica come tutte le ragazze della sua età divise tra lavoro, hobby e impegni familiari. L’altra ci porta indietro nel tempo, negli anni ’50 e ci racconta la storia di Carmen. Cosa hanno in comune Julia e Carmen? La ragazza è la nipote di Carmen e, scappando via dalla città dopo una brutta notizia, troverà dei diari della nonna e viaggerà insieme a lei attraverso il tempo…

Cosa vedremo nella prima puntata di Un altro domani? Scopriamolo con le prime anticipazioni della serie, eccole per voi.

Un altro domani le anticipazioni della prima puntata

Non sappiamo ancora se andrà in onda un solo episodio della soap al giorno, possiamo dirvi che ogni episodio ha una durata di 50 minuti, proprio come Una vita. Nel primo episodio di Dos Vidas, e quindi nella prima puntata di Un altro domani, conosceremo subito Julia, alle prese con i tanti impegni. Non solo il lavoro ma anche i preparativi per il suo matrimonio…Con un salto temporale poi viaggeremo in Africa e già nel primo episodio che ci porta nella Guinea degli anni ’50, scopriremo che in questa storia i misteri e gli intrighi non mancheranno. Infatti pochi minuti dopo l’inizio della puntata, il pubblico assisterà a un omicidio. Dietro a questa storia, ruoterà tutta la vicenda di Carmen, arrivata con tanta voglia di esplorare in Africa ma anche con tanta ingenuità, la stessa che la porterà a mettersi nei guai…Nel presente invece Julia è alle prese con la prova del suo abito da sposa ma non sembra essere poi così entusiasta. Ed effettivamente, durante la cena con il suo fidanzato, c’è una brutta litigata…

Nel passato Carmen, ricoperta di sangue e con evidenti ferite su tutto il corpo racconta a suo padre quello che le è successo…Nel presente la mamma di Julia cerca di farle capire che le intenzioni del suo fidanzato non erano poi così cattive ma la ragazza non ha intenzione di ascoltarla e decide di partire…Julia si prende del tempo per se stessa, lascia la città e va a vivere a casa di Carmen. E quello che sta per trovare, cambierà per sempre la sua vita!