Una vita anticipazioni: Aurelio tiene Soledad sotto scacco, cosa dovrà fare ancora?

Settimana super intensa per i fan di Una vita quella che si sta per concludere domenica 22 maggio! Un week end all’insegna della soap spagnola con due puntate lunghe al sabato e alla domenica e come sempre le nostre anticipazioni ci rivelano tutto, ma proprio tutto quello che accadrà nelle prossime puntate. Il 22 maggio 2022 in onda una puntata lunga della soap che ci aspetta dalle 14,20 circa alle 16,30. Vedremo l’episodio 1393 di Acacias 38 e a seguire anche l’episodio 1394 della soap spagnola. Come avrete visto, Natalia ha confessato a Genoveva quello che Marcos le ha fatto. Allo stesso tempo, Soledad è stata smascherata ma Marcos, grazie alla mediazione di Anabel, ha deciso di salvarle la vita. E’ stato Aurelio a offrire un posto in cui stare alla donna ma solo a una condizione: deve uccidere una persona, chi?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 22 maggio 2022

Marcos deve fare i conti con la realtà; Natalia non ha nulla a che fare con la morte di Felicia e in qualche modo quindi, prova a far pace con Aurelio. Non immagina però che l’uomo sta aiutando Soledad e anche meditando vendetta. Felipe vorrebbe che Natalia non avesse più rapporti con Genoveva ma non sa che tra le due c’è un patto segreto…Rosina e Carmen continuano a discutere per via del ristorante e alla fine Carmen prende una decisione. Le propone di occuparsi delle pubbliche relazioni visto che lei ci sa fare con il pubblico. La moglie di Liberto sembra essere felice di questo incarico…Mendez finalmente si riprende e torna ad Acacias 38 per parlare con Felipe di quello che è successo. Anabel vuole sapere da Marcos se era stato lui a denunciare Natalia con l’accusa di aver ucciso Felicia…Felipe e Natalia, dopo una uscita insieme trovano il cadavere di Pierre Caron. La ragazza sospetta che suo fratello possa avere qualcosa a che fare con questo omicidio…In realtà a commettere questo omicidio è stata Soledad…Che ne sarà adesso di lei? Mentre Alodia pensa a come gestire la difficile situazione, Ignacio si gode invece la vita…Il ragazzo però sembra ripensare ad Alodia e anche a tutto quello che sua zia ha fatto per lui. Cambierà strada e si comporterà in modo migliore? Le richieste di Aurelio per Soledad non sono finite, la donna doveva aspettarsi altri ordini…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domenica alle 14,20 circa su Canale 5.