Beautiful anticipazioni: Hope vuole il divorzio, nessuna speranza per Liam

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 23 maggio 2022? Non mancano le nostre anticipazioni che ci rivelano quelle che sono le ultime news da Los Angeles. Purtroppo le cose non sono andate come Liam si aspettava, dopo la rivelazione fatta da Vinny. Pensava che Hope avrebbe potuto dimenticare tutto e voltare pagina ma per la ragazza, pensare a un futuro insieme dopo quello che è successo, appare sempre più difficile. Hope (Annika Noelle) ha chiesto a Liam (Scott Clifton) una separazione: il marito deve lasciare lo chalet. Intanto, sia Brooke (Katherine Kelly Lang) e Ridge (Thorsten Kaye) che Bill (Don Diamont), Wyatt (Darin Brooks) e Flo (Katrina Bowden) continuano a fare congetture sul futuro della coppia Hope-Liam.

Ma vediamo adesso che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani, 23 maggio 2022. La soap di Canale 5 ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 23 maggio 2022

Brooke e Ridge ancora non sanno quello che sta succedendo tra Liam e Hope. Anche Bill spera che suo figlio possa essere perdonato dalla moglie e lo ha invitato a fare qualsiasi cosa per fare che questo succeda. Ma Hope proprio non ce la fa a guardare avanti, non riesce a concepire di esser stata tradita per l’ennesima volta. E nonostante il figlio di Steffy è di Finn e lei è pronta a voltare pagina con il bel dottore, Hope proprio non riesce a perdonare suo marito.

Liam è distrutto, pensava che sua moglie lo avrebbe perdonato, pensava che avrebbero potuto pensare a un futuro insieme e invece le cose tra loro, proprio non vanno…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che andrà in onda domani, 23 maggio 2022 su Canale 5. A seguire una nuova puntata di Una vita e poi le puntate di Uomini e Donne per l’ultima settimana su Canale 5.