Una vita anticipazioni: Anabel vuole sposare Aurelio, è incinta?

Siete pronti per iniziare una nuova settimana in compagnia di Una vita? Tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 23 maggio 2022. La soap ci aspetta in onda come sempre su Canale 5 alle 14,10. Domani vedremo la prima parte dell’episodio 1395 di Acacias 38. Avrete visto che Soledad, dopo esser stata cacciata da Marcos, è una pedina nelle mani di Aurelio e ha ucciso per lui. Ma è chiaro che le richieste dell’uomo si faranno sempre più pressanti: la cameriera, deciderà di obbedire oppure pagherà per le sue colpe consegnandosi alla giustizia? Scopriamolo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 23 maggio 2022.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 23 maggio 2022

Soledad ormai è in trappola anche perchè Aurelio ha scoperto del suo rapporto con Fausto, ha infatti trovato una foto. L’uomo le chiederà di uccidere anche altre persone? Natalia inizia a non fidarsi più di suo fratello e per questo motivo decide di confidarsi con Felipe…L’avvocato e Liberto cercano di capire che cosa possa esser successo a Caron, ascoltando anche la voce di chi era nei pressi della scena del crimine in quelle ore. Ma nessuno sembra aver visto nulla, come succede spesso in questi casi…Aurelio continua a negare con Natalia: non ha nulla a che fare con la morte di Caron. Anabel sempre più stanca di quello che suo padre le impedisce di fare, vorrebbe sposare Aurelio ma l’uomo al momento, non sembra essere intenzionato a soddisfare questa sua richiesta e inventa delle scuse. Josè continua a cercare Ignacio con la speranza che possa tornare da sua zia e anche da Alodia…Anabel neppure immagina che l’uomo che ama le sta mentendo da tempo e che ha una relazione con Genoveva, lo scoprirà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani pomeriggio su Canale 5.