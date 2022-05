Una vita anticipazioni: Aurelio chiede la mano di Anabel ma Marcos è furioso. Il matrimonio si farà?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, martedì 24 maggio 2022? Non potevano mancare anche oggi le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per tutte le ultime news? Domani andrà in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1395 di Acacias 38 e vedremo che cosa accadrà in Spagna. Aurelio ha incontrato Genoveva per informarla delle sue prossime mosse. A quanto pare l’uomo vuole sfruttare Soledad il più possibile, minacciandola. E a quanto pare la donna, potrebbe essere una pedina nelle sue mani…Intanto ad Acacias 38 tutti sanno che adesso la donna è ricercata per l’omicidio di Felicia, una notizia che ha davvero sconvolto tutti. Bellita ha rassicurato Alodia: se questo figlio nascerà non ci sarà bisogno di darlo in adozione, sarà lei a prendersene cura visto quello che è stato il comportamento di Ignacio. La domestica però non sembra darsi pace…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 24 maggio 2022

Bellita fa pace con la sorella Candelaria, la quale le racconta che il figlio è solito scappare davanti ai problemi. Natalia proprio non riesce a fingere con Felipe e quando l’avvocato le chiede se suo fratello possa avere qualcosa a che fare con la morte di Pierre Caron lei risponde dicendo di non sapere più che cosa pensare…Soledad si rifiuta di dire ad Aurelio a cosa serve la dinamite, ma lui le ruba una foto di Fausto per scoprirlo da solo. Alodia riceve una lettera dai genitori: le hanno organizzato un matrimonio con un ragazzo del paese; la ragazza è disperata e non sa cosa fare. Aurelio alla fine decide di acconsentire alla richiesta di Anabel e si presenta a causa di Marcos, chiedendo all’uomo di poter fidanzarsi in modo ufficiale con sua figlia per poi sposarla…Marcos stenta a credere che Aurelio abbia potuto fargli una simile richiesta…Josè Miguel intanto deve assaggiare i piatti del nuovo ristorante gestito da Liberto, Rosina, Carmen e Ramon e a quanto pare, vengono approvati…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5.