Una vita anticipazioni: Natalia e Felipe si baciano ma qualcosa va storto

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 25 maggio 2022, su canale 5? Chiaramente i colpi di scena non mancheranno e cresce l’attesa anche per capire tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5. Iniziamo come sempre dalle anticipazioni per la puntata di domani. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1396 di Acacias 38. Aurelio ha rubato la foto di Fausto a Soledad e ha deciso di andare in carcere da lui per parlare di una possibile collaborazione. Nel frattempo Anabel, che non sa nulla della relazione tra lui e Genoveva, pensa che potranno presto convolare a nozze ed essere una famiglia felice. Non sa neppure tutto quello che Aurelio sta facendo alle sue spalle…Josè Miguel riceve un misterioso telegramma che gli solleva il morale. Il ristorante, con la nuova gestione, sta per essere riaperto…Ma adesso scopriamo che cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 25 maggio 2022, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 maggio 2022

Aurelio propone a Fausto di collaborare, quindi rivela a Genoveva che nel quartiere ci sarà presto un attentato anarchico da cui potrebbero trarre vantaggio. Liberto e Felipe parlando di quello che sta succedendo con Natalia e della morte di Felicia cercando di capire come Marcos reagirà a questa situazione. Antonito si accorge che c’è un losco individuo che lo segue. Nel frattempo, Genoveva fa pressioni su Natalia affinché seduca Felipe. La ragazza però sembra provare davvero qualcosa per l’avvocato tanto che quando si incontrano, Felipe si rende subito conto che è più agitata e nervosa del solito ma non sa che cosa sta nascondendo la sorella di Aurelio. Alla fine i due sono così vicini che arriva il bacio. Purtroppo però per la ragazza, il ricordo degli abusi di Marcos è troppo doloroso e fa sì che la giovane si tiri indietro. Felipe chiaramente non può immaginare che cosa sia successo a Natalia, al momento la ragazza ne ha parlato solo con Genoveva…Carmen e Rosina inaugurano finalmente il ristorante. Alodia continua ad avere un incubo ricorrente, in cui diventa lo zimbello del quartiere a causa della gravidanza.

