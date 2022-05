Una vita anticipazioni: Genoveva vuole far fuori Felipe accusandolo di omicidio, ce la farà?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 26 maggio 2022? Non potevano mancare le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio in onda come sempre alle 14,10 su Canale 5. Alla fine tra Felipe e Natalia è arrivato il bacio ma la reazione della ragazza non è stata forse quella che l’avvocato si aspettava. Felipe del resto non immagina quanti traumi si porta dietro la sorella di Aurelio a causa delle violenze subite…Domani ci aspetta su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1396 di Acacias 38. Anabel e Aurelio si sposeranno? E che cosa farà Genoveva con Natalia, la convincerà a ingannare Felipe? Scopriamolo con le ultime news in arrivo da Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 maggio 2022

Alodia continua ad avere un incubo ricorrente, in cui diventa lo zimbello del quartiere a causa della gravidanza. La domestica inizia a soffrire di una sorta di attacchi di panico e non riesce proprio a trovare rimedio a questa situazione nonostante l’aiuto di Casilda che è sempre al suo fianco. Dopo avere ripudiato Marcos alla presenza di Aurelio, i rapporti tra Anabel e il padre si fanno sempre più tesi. I due rientrati a casa hanno un’altra discussione. Anabel è davvero molto ingenua e non si è resa conto di quanto male le stanno facendo questi uomini che sono pieni di segreti e stanno solo usando la sua bontà per i loro comodi… Servante, dopo la discussione con Fabiana, annuncia che venderà la sua quota della pensione. Fabiana accusa il colpo ma non vuole ammetterlo. Ignacio si aggira ad Acacias 38 in compagnia di una donna…Il ristorante riapre ed è un grande successo per Carmen e Rosina…Genoveva e Aurelio si incontrano di nuovo: hanno un piano…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani alle 14,10 su Canale 5.