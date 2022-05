Beautiful anticipazioni: un matrimonio da organizzare e uno da ricostruire

Shauna concede la sua approvazione affinché Flo diventi ufficialmente una Logan. Nel frattempo, Wyatt confessa a Liam di voler chiedere a Flo di sposarlo, cosa che alla fine si decide a fare: Flo accetta! Brooke e Ridge godono di un momento di serenità. Brooke, non potendo intervenire nelle difficoltà di Hope e Liam, vuole pensare a se stessa e a suo marito. Ma siamo davvero sicuri che riuscirà a mettere la sua anima di mamma chioccia da parte? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 28 maggio 2022. Ultime news da Los Angeles e ultime notizie su tutto quello che accadrà in queste ultime puntate della soap americana in onda nel mese di maggio di Canale 5. Stiamo per celebrare un matrimonio? Sembrerebbe di si visto che Flo ha appena accettato la proposta di Wyatt. Non sarà quindi solo una Logan ma presto, sposando il figlio di Bill, diventerà anche una Spencer…

Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama per la puntata di Beautiful di domani, 28 maggio 2022. Vi ricordiamo che come sempre al sabato ci aspetta una doppia puntata della soap di Canale 5 in onda dalle 13,40 alle 14,20 circa.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 maggio 2022

Quinn ha invitato Shauna a casa e, di fronte a Eric, festeggiano la loro amicizia ritrovata. Uscito Eric, la conversazione cade sulla felice relazione dei loro figli e sulla novità di Flo, che sta per diventare ufficialmente una Logan. Ma non solo. Flo ha una grandissima notizia: è tempo di organizzare il matrimonio visto che ha accettato la proposta di Wyatt. Shauna e Quinn non potrebbero essere più felici per questa notizia e festeggiano con i loro amati figli. Nel frattempo Hope, deve fare i conti con la sua vita da mamma single. La piccola Beth è ancora una bambina e non comprende quello che sta succedendo intorno a lei mentre Douglas, che ha già sofferto molto in passato, sa bene cosa significhi soffrire e vedere i tuoi genitori stare male. Per questo ha chiesto a Hope come mai Liam non stia tornando a casa a dormire con loro. Per la giovane Logan è arrivato il momento di dirgli la verità.

Appuntamento a domani con una nuova puntata da non perdere di Beautiful su Canale 5 e a seguire, pomeriggio in compagnia di Una vita.